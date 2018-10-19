Детскую больницу в Колпино отремонтируют за 77 млн рублей Клиника уже заключила контракт на разработку проектной документации

Детскую больницу №22 в Колпинском районе Петербурга отремонтируют за 77 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

Клиника уже заключила контракт на разработку проектной документации. В пятницу больницу посетил врио губернатора Александр Беглов, ему представили концепцию реконструкции отделения анестезиологии-реанимации с организацией блока паллиативного лечения. Помещение будет включать в себя 8 коек для совместного пребывания матери и ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что завершена реконструкция Детской городской больницы №1 в Петербурге. В ней открылось новое отделение кардиохирургии. До конца года в больнице планируют открыть службу катамнеза.