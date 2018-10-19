Минфин повысил прогноз профицита бюджета на 2018 год более чем в четыре раза До 2,139 трлн вместо 481,741 млрд рублей

Министерство финансов повысило прогноз профицита бюджета на текущий год более чем в четыре раза. Об этом стало известно в пятницу из проекта поправок на официальном портале проектов нормативных актов.

Минфин прогнозирует профицит бюджета в 2,139 трлн рублей, или 2,1%. В действующем бюджете профицит заложен в размере 481,741 млрд рублей. Также повышен прогноз по объему ВВП на текущий год с 98,234 трлн рублей до 101,16 трлн рублей и уровню инфляции – с 2,8% до 3,4%.

Напомним, с 2012 года российский бюджет ежегодно был дефицитным. В 2011 году профицит составлял 428 млрд рублей. Максимального значения дефицит достиг в 2016 году – 3,5% ВВП, или 2,97 трлн рублей. По итогам 2017 года дефицит бюджет сократился до 1,5% ВВП, по оценке МЭР.