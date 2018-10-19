МВФ выделит Украине $3,9 млрд Ранее в стране повысили цены на газ

Украина и Международный валютный фонд договорились о новом кредитном займе для страны в размере $3,9 млрд. Об этом в организации сообщили в пятницу.

Кредит выдадут на 14 месяцев. В фонде отметили, что выделенная сумма станет опорой для реализации политики Украины в экономической сфере в 2019 году.

Отметим, решение о новой займе МВФ принял сразу после того, как украинские власти повысили цены на газ в стране на 23,5%. Повышение цен на газ для населения было одним из условий фонда для выделения средств Украине. Новые цены будут действовать с 1 ноября.