Полиция задержала поезд из Петербурга в Кисловодск Из-за подозрительного предмета в вагоне

Полиция задержала поезд из Петербурга в Кисловодск. Об этом в пятницу сообщили в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

Задержано отправление поезда с Московского вокзала, передает ТАСС. Причина – обнаружение подозрительного предмета в одном из вагонов. Сообщение о предмете поступило в полицию от очевидца около 12:30 часов.

Полиция во время проверки не обнаружила в вагоне опасные предметы. Проверка была закончена около 13:45 часов, сообщили в пресс-службе «Октябрьской железной дороге» (ОЖД). Поезд должен был отправиться в Кисловодск в 12:58 часов.

Добавим, летом текущего года на Московском вокзале поверяли бесхозный предмет в камерах хранения. Из-за этого пассажиры не могли получить свой багаж. Около 20 пассажиров опоздали на свои поезда. В ОЖД заявили, что всех опоздавших отправят на других поездах без доплаты.