Все новости

19.10.18 / 15:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция задержала поезд из Петербурга в Кисловодск

Из-за подозрительного предмета в вагоне

Полиция задержала поезд из Петербурга в Кисловодск. Об этом в пятницу сообщили в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

Задержано отправление поезда с Московского вокзала, передает ТАСС. Причина – обнаружение подозрительного предмета в одном из вагонов. Сообщение о предмете поступило в полицию от очевидца около 12:30 часов.

Полиция во время проверки не обнаружила в вагоне опасные предметы. Проверка была закончена около 13:45 часов, сообщили в пресс-службе «Октябрьской железной дороге» (ОЖД). Поезд должен был отправиться в Кисловодск в 12:58 часов.

Добавим, летом текущего года на Московском вокзале поверяли бесхозный предмет в камерах хранения. Из-за этого пассажиры не могли получить свой багаж. Около 20 пассажиров опоздали на свои поезда. В ОЖД заявили, что всех опоздавших отправят на других поездах без доплаты.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.