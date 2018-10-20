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20.10.18 / 14:55 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты «Красивого Петербурга» пожаловались на нарушение застройщиком «Закона о тишине»

Строительство идет по ночам

Активисты движения «Красивого Петербурга» пожаловались на нарушение застройщиком «Мега-Строй» «Закона о тишине». Соответствующее заявление они сделали в субботу.

Активисты сообщили, что застройщик ведет работы в ночное время по адресу дом №23А на улице Бестужевской. По словам представителя движения, строительство часто идет «далеко за полночь». Это мешает жителям соседних многоквартирных домов.

Отметим, ранее активисты уже жаловались на указанную стройку. Они заявили, что «Мега-Строй» должен создать на участке спортивный комплекс. При этом, на месте возводится многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили местные жители со ссылкой на рекламные буклеты.

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