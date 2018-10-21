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21.10.18 / 16:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Банковский сервис Revolut не станет менять планы по выходу на рынок России из-за «Тинькофф банка»

Ранее банк запустил похожую услугу

курсы валют

Коллаж АБН

Банковский сервис Revolut, основанный в Лондоне выходцами из России и Украины, не собирается менять свои планы по выходу на российский рынок из-за того, что «Тинькофф банк» запустил похожую услугу. Об этом в воскресенье сообщил представитель стартапа Богдан Узбеков в беседе с The Bell.

Таким образом он ответил на предложение бизнесмена Олега Тинькова не запускать свой сервис в России после того как похожий сервис появился в «Тинькофф банке», уточняет издание. По мнению представителя Revolut, крупнейшие игроки видят «серьезного конкурента» в лице компании.

Как напоминает The Bell, с этой недели владельцы дебетовой карты Tinkoff Black могут открывать счета в 30 валютах. При этом банк обещает «выгодные курсы обмена валют»: разница с рынком форекс будет составлять 0,5-1%. В основе концепции Revolut также лежит идея не терять на банковских курсах при конвертации валют. Этим летом компания объявила о намерении выйти на российский рынок до конца года.

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