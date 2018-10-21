Все новости

21.10.18 / 17:25 Новости / Политика / Россия и мир

Британские чиновники обсуждают проведение второго референдума по Brexit — Sunday Times

На случай, если парламент не сумеет договориться с премьером

Brexit

Фото scoopnest.com

Британские чиновники обсуждают возможность проведения второго референдума по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, госслужащие должны рассмотреть все возможные варианты, даже маловероятные, в том числе второй референдум. Чиновники опасаются, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет договориться с парламентом по сценарию Brexit.

Напомним, референдум по Brexit прошел в Великобритании летом 2016 года. За это решение выступили 51,9% голосующих. Ожидается, что Brexit произойдет в конце марта 2019 года, после чего начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. Ранее Мэй выступала против проведения второго референдума.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.