Британские чиновники обсуждают проведение второго референдума по Brexit — Sunday Times На случай, если парламент не сумеет договориться с премьером

Британские чиновники обсуждают возможность проведения второго референдума по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, госслужащие должны рассмотреть все возможные варианты, даже маловероятные, в том числе второй референдум. Чиновники опасаются, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет договориться с парламентом по сценарию Brexit.

Напомним, референдум по Brexit прошел в Великобритании летом 2016 года. За это решение выступили 51,9% голосующих. Ожидается, что Brexit произойдет в конце марта 2019 года, после чего начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. Ранее Мэй выступала против проведения второго референдума.