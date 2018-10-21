Британские чиновники обсуждают проведение второго референдума по Brexit — Sunday Times

Британские чиновники обсуждают возможность проведения второго референдума по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, госслужащие должны рассмотреть все возможные варианты, даже маловероятные, в том числе второй референдум. Чиновники опасаются, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет договориться с парламентом по сценарию Brexit.
Напомним, референдум по Brexit прошел в Великобритании летом 2016 года. За это решение выступили 51,9% голосующих. Ожидается, что Brexit произойдет в конце марта 2019 года, после чего начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. Ранее Мэй выступала против проведения второго референдума.
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