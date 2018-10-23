Россияне хотели бы получать 37 тыс. рублей пенсии – исследование Это на 2 тыс. рублей больше, чем год назад

Россияне хотели бы, чтобы размер их пенсии составлял более 37 тыс. рублей. Такие данные приводит рекрутинговое агентство Supperjob по результатам опроса, пишет во вторник «Российская газета».

В зависимости от возраста респондентов менялся и желаемый размер пенсии, указывает издание. Так, россияне в возрасте до 24 лет рассчитывают на 31 тыс. рублей, а россияне старше 45 лет – на 39,2 тыс. рублей. Также есть и профессиональная дифференциация – самые большие пенсии запрашивают программисты, юристы, пиарщики, дизайнеры, маркетологи и бухгалтеры. Кроме того, мужчины претендуют на больший размер пенсии, чем женщины – 38,9 тыс. и 35.8 тыс. рублей соответственно.

Практически 30% участников опроса собираются работать по достижении пенсионного возраста. Еще почти 20% собираются копить на пенсию. Жить только на пенсию планируют 16% респондентов.

Отметим, год назад средняя желаемая пенсию по итогам аналогичного опроса Superjob составляла 25,2 тыс. рублей в месяц. В опросе приняли участие 1600 человек из почти 300 населенных пунктов страны.

Ранее размер пенсии граждан комментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он полагает, что необходимо поставить задачу увеличить размер пенсий в перспективе до 60-70% от заработной платы. «Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — отметил Кудрин. Со следующего года в России начнется переходный период на новую систему пенсионного возраста – мужчины начнут уходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 60.