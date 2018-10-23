Россияне хотели бы получать 37 тыс. рублей пенсии – исследование

Россияне хотели бы, чтобы размер их пенсии составлял более 37 тыс. рублей. Такие данные приводит рекрутинговое агентство Supperjob по результатам опроса, пишет во вторник «Российская газета».
В зависимости от возраста респондентов менялся и желаемый размер пенсии, указывает издание. Так, россияне в возрасте до 24 лет рассчитывают на 31 тыс. рублей, а россияне старше 45 лет – на 39,2 тыс. рублей. Также есть и профессиональная дифференциация – самые большие пенсии запрашивают программисты, юристы, пиарщики, дизайнеры, маркетологи и бухгалтеры. Кроме того, мужчины претендуют на больший размер пенсии, чем женщины – 38,9 тыс. и 35.8 тыс. рублей соответственно.
Практически 30% участников опроса собираются работать по достижении пенсионного возраста. Еще почти 20% собираются копить на пенсию. Жить только на пенсию планируют 16% респондентов.
Отметим, год назад средняя желаемая пенсию по итогам аналогичного опроса Superjob составляла 25,2 тыс. рублей в месяц. В опросе приняли участие 1600 человек из почти 300 населенных пунктов страны.
Ранее размер пенсии граждан комментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он полагает, что необходимо поставить задачу увеличить размер пенсий в перспективе до 60-70% от заработной платы. «Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — отметил Кудрин. Со следующего года в России начнется переходный период на новую систему пенсионного возраста – мужчины начнут уходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 60.
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