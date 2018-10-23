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23.10.18 / 20:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Спасатели потушили «Дом Черкасского» в Петербурге

В 19:11 часов

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

Спасатели потушили «Дом Черкасского» в Петербурге. Об этом в ГУ МЧС по Петербургу сообщили во вторник.

В ведомстве заявили, что сообщение о возгорании поступило в 18:27 часов. В здании горел мусор на первом этаже. Площадь пожара составила 20 кв.м. Возгорание ликвидировано в 19:11 часов.

Напомним, очевидцы сообщили, что горит «Дом Черкасского». Здание находится на Университетской набережной Васильевского острова. По информации очевидцев, горел первый этаж дома. Ранее в здании начали капитальный ремонт.

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