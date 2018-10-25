«Альфа-банк» решил перестать выдавать кредиты на товары в магазинах И сосредоточиться на другом

«Альфа-банк» решил перестать выдавать кредиты на товары в магазинах. Об этом кредитная организация сообщила в четверг.

Банк будет работать с магазинами-партнерами до конца текущего года, а затем постепенно уйдет из сегмента POS-кредитования. «Альфа-банк» решил сосредоточиться на развитии стратегических направлений. Это кредиты наличными, ипотека, а также дебетовые и кредитные карты.

«POS-кредитование не было приоритетным сегментом для Альфа-Банка. В последние годы мы видим усиление интереса клиентов к кредитным картам», — заявил руководитель блока «Розничный бизнес» Майкл Тач. Он отметил, что эффективность точек POS-кредитования снизилась.

Добавим, в августе «Альфа-банк» сообщил об увеличении кредитного портфеля. Он вырос в два раза за семь месяцев текущего года. Объем продаж кредитных продуктов составил 186,9 млрд рублей. Также положительные темпы роста показало ипотечное кредитование.