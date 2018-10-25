X5 Retail Group намерен замедлить темпы открытия магазинов в 2019 году До 2 тыс.точек

X5 Retail Group намерен замедлить темпы открытия магазинов в 2019 году. Об этом в четверг сообщила финансовый директор группы Светлана Демяшкевич.

Организация рассчитывает с помощью замедления темпов получить лучший возврат на инвестиции. X5 планирует открыть в следующем году около 2 тыс. магазинов. Из них около 1,8 тыс. — «Пятерочка».

В текущем году группа предполагает открыть в общей сложности 2,5 тыс. новых точек. В прошлом году было более 3 тыс. открытий.

Напомним, накануне X5 Retail Group отчитался о финансовых показателях за три квартала текущего года. Выручка группы выросла на 18,9% год к году. Она составила 1.1 трлн рублей. При этом, чистая прибыль снизилась на 13,8% до 22,4 млрд рублей.