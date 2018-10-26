Биологи из США разработали гель, который ускоряет затягивание порезов и ран Провели опыты на мышах

Молекулярные биологи из Стэнфордского университета (США) разработали гель, при использовании которого порезы и раны затягиваются в два раза быстрее. Результаты их работы опубликованы в журнале Advances in Wound Care, передает накануне РИА Новости.

Три года назад ученые под руководством Дэвида Шарпа обнаружили, что ген FL2 «тормозит» движение новых клеток кожи к точке пореза. Тогда они решили проверить, будет ли временная блокировка его работы ускорят зарастание раны.

Для этого биологи создали набор из коротких РНК-молекул, мешающих считыванию копий FL2 рибосомами, и добавили их в один из популярных бактерицидных гелей. Работу получившегося крема проверили на мышах, у которых были сильные ожоги или порезы кожи. Ученые наблюдали за грызунами в течение двух недель, а также оценили эффективность чистого геля и его смеси с РНК-молекулами.

В результате, подавление работы FL2 заставляло раны затягиваться примерно в два раза быстрее, чем при естественном заживлении порезов или применении чистого геля. Мыши, получавшие такое лечение, избавились от следов ожогов и порезов за две недели эксперимента. Теперь ученые проводят аналогичные опыты на коже свиней.

Ранее ученые Свободного университета Берлина создали наногель от многих видов вирусных заболеваний. Его отличительной особенностью стала низкая себестоимость.