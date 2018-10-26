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26.10.18 / 19:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербурге создадут рабочую группу по вопросам развития Кронштадта

У Минобороны много планов на город

Фото АБН

В Петербурге создадут рабочую группу по вопросам развития Кронштадта, которая будет заниматься проработкой предложений министерства обороны. Об этом в пятницу сообщили в Смольном по итогам встречи временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова и руководства Минобороны.

Так, в военном ведомстве предложили перевести в Кронштадт некоторые научные и образовательные учреждения, а также сформировать там центр учебной, научной и боевой подготовки кадров для ВМФ. Кроме того, Минобороны предлагает усовершенствовать транспортную инфраструктуру Кронштадта. В силе остаются и предложения создать на его территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», а также проводить в Кронштадте военно-морской салон. В дальнейшем Беглов планирует обсудить планы по развитию города с министром обороны Сергеем Шойгу.

Напомним, парк «Патриот» в Кронштадте обещают открыть с весны этого года. В октябре распоряжение о создании такого парка подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Цель парка, который также появится в пяти российских регионах – «воспитание патриотизма и гражданственности, гордости за Российскую Федерацию и ее Вооруженные силы, формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи к прохождению военной службы по контракту и призыву». Парк будет находиться в ведении Минобороны.

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