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27.10.18 / 19:33 Новости / Россия и мир

РЖД попросили пассажиров на Кубани покупать билеты через интернет

Из-за загруженности касс

РЖД попросили пассажиров на Кубани покупать билеты через интернет. Соответствующее заявление организация сделала в субботу.

Компания попросила только планирующих поездки пассажиров покупать билеты на сайте РЖД или в приложении. Причина – загруженность касс. В настоящее время кассы направлены на переоформление билетов отмененных и задержанных поездов, уточнили в компании.

Кроме этого, организация сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения с Сочи по временной схеме. Также введены поезда в сообщении с Адлером. РЖД планировала отправить в субботу из Адлера 17 поездов дальнего следования.

Напомним, из-за паводка на Кубани размыло железнодорожные пути в туапсинском районе. РЖД пришлось задержать или отменить несколько поездов. В востановлении путей приняли участие более 300 железнодорожников. Компания заявила, что вернет пассажирам все деньги за отмененные поездки.

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