Иран не ожидает снижения экспорта нефти ниже 1 млн баррелей в сутки на фоне санкций Однако США не способны полностью остановить экспорт

На фоне американских санкций власти Ирана не ожидают сокращения экспорта нефти ниже 1 млн баррелей в сутки. Об этом в воскресенье сообщил первый вице-президент страны Исхак Джахангири.

В то же время он подчеркнул, что США не смогут добиться полного запрета экспорта иранской нефти, передает агентство IRNA. По словам Джахангири, Вашингтон «лжет миру», что Саудовская Аравия и другие страны должны заменить иранскую нефть, чтобы цена на топливо выросла.

Добавим, по данным агентства, в последние месяцы Иран экспортировал 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки с Тегераном в мае этого года. Речь идет о так называемой «ядерной сделке», которая была заключена в 2015 году. Тогда, согласно договоренностям, с Ирана были сняты экономические санкции в обмен на прекращение обогащения урана. Ранее нефтетрейдеры сообщили, что ожидают рост цен на нефть до $100 за баррель на фоне санкций США против Ирана.