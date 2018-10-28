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28.10.18 / 14:59 Новости / Россия и мир / Экономика

Иран не ожидает снижения экспорта нефти ниже 1 млн баррелей в сутки на фоне санкций

Однако США не способны полностью остановить экспорт

газпром нефтьНа фоне американских санкций власти Ирана не ожидают сокращения экспорта нефти ниже 1 млн баррелей в сутки. Об этом в воскресенье сообщил первый вице-президент страны Исхак Джахангири.

В то же время он подчеркнул, что США не смогут добиться полного запрета экспорта иранской нефти, передает агентство IRNA. По словам Джахангири, Вашингтон «лжет миру», что Саудовская Аравия и другие страны должны заменить иранскую нефть, чтобы цена на топливо выросла.

Добавим, по данным агентства, в последние месяцы Иран экспортировал 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки с Тегераном в мае этого года. Речь идет о так называемой «ядерной сделке», которая была заключена в 2015 году. Тогда, согласно договоренностям, с Ирана были сняты экономические санкции в обмен на прекращение обогащения урана. Ранее нефтетрейдеры сообщили, что ожидают рост цен на нефть до $100 за баррель на фоне санкций США против Ирана.

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