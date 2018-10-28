В Московском районе Петербурга нашли енота Ищут хозяев

В районе станции метро «Звездная» в Московском районе Петербурга нашли енота. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях в воскресенье.

«На Звездной сидит енот на улице. Замерз и напуган. Чей? Как помочь животному?», — говорится в сообщении в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Уточняется, что енота поймали и отправили на передержку.

Ранее в Петербурге нашли двух енотовидных собак. Их отправили в карантинный центр помощи диким животным «Велес». Центр занимается содержанием, реабилитацией, лечением и карантированием диких животных.