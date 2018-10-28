Все новости

28.10.18 / 11:54 Новости / Петербург и Ленобласть

В Московском районе Петербурга нашли енота

Ищут хозяев

Фото АБН

В районе станции метро «Звездная» в Московском районе Петербурга нашли енота. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях в воскресенье.

«На Звездной сидит енот на улице. Замерз и напуган. Чей? Как помочь животному?», — говорится в сообщении в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Уточняется, что енота поймали и отправили на передержку.

Ранее в Петербурге нашли двух енотовидных собак. Их отправили в карантинный центр помощи диким животным «Велес». Центр занимается содержанием, реабилитацией, лечением и карантированием диких животных.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.