Всемирный банк увеличит финпомощь Палестине до $90 млн в год На создание новых рабочих мест и поддержку частного сектора

Группа Всемирного банка (ВБ) увеличит ежегодную поддержку Палестине до $90 млн. Об этом сообщила постоянный представитель группы в Палестине Марина Вайс накануне.

Средства направят на поддержку частного сектора, создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы на палестинских землях, передает ТАСС со ссылкой на агентство Wafa. Ранее объем ежегодно выделяемых субсидий ВБ Палестине составлял порядка $55 млн.

Добавим, по данным ВБ, в настоящее время уровень безработицы в Палестине составляет 28%. Агентство уточняет, что в блокированном секторе Газа этот показатель достигает 50%. Группа Всемирного банка в Палестине включает структуры Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, а также Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций.