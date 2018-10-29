Чистая прибыль РЖД упала почти в два раза До 30,98 млрд рублей

Чистая прибыль ОАО «РЖД» по РСБУ с января по сентябрь 2018 года упала в 1,8 раза в годовом выражении. Это следует из отчетности компании.

Показатель чистой прибыли за этот период составил 30,98 млрд рублей. Выручка компании выросла на 6,2% до 1 332 трлн рублей. А валовая прибыль сократилась на 6,3% до 217 млрд рублей.

Напомним, по итогам первого полугодия, чистая прибыль РЖД по МСФО выросла на 21,5% до 54,8 млрд рублей. Доходы холдинга за этот период составили 1,1 трлн рублей, показав рост в 7,6% год к году. А показатель EBITDA достиг 256,2 млрд рублей.