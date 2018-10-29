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29.10.18 / 13:43 Новости / Россия и мир

ЦБ повысил курсы доллара и евро на вторник

Доллар - 65,81 рублей; евро - 75,03 рублей

В понедельник Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро. Официальный доллар во вторник будет стоить 65,8129, а евро — 75,0399 рублей.

Таким образом, регулятор повысил курс доллара на 17,84 копеек. Официальный евро подорожал на 37,41 копейку.

Добавим, на бирже в Москве валюты торгуются в красной зоне. По фиксингу на 13:27 по московскому времени, доллар теряет 17 копеек и стоит 65,55 рублей. Курс евро к этому времени опустился на 12,75 копеек – до 74,82 рублей.

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