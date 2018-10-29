Кронштадтские активисты рассказали о краже металлических элементов с одного из фортов Шестой северный форт, по их данным, существенно пострадал от вандалов в августе-октябре

Кронштадтские активисты сфотографировали металлические элементы шестого северного форта и рассказали о том, что вандалы срывают и вывозят эти элементы. Об этом сообщил активист Ларион Топчий.

По словам активиста, разграбление форта началось в августе этого года. «Вандалы вырвали ограду центрального входа во внутренний дворик форта. Металлические элементы крепления пушечных стволов не отрезаны, а просто порваны пополам…», — пишет активист на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





Отметим, шестой северный форт Кронштадта построен с 1855 по 1870 годы. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1970-е годы стал испытательной базой для ВС России.

Ранее в Смольном сообщали, что в Петербурге создадут рабочую группу по вопросам развития Кронштадта, которая будет заниматься проработкой предложений министерства обороны. Военное ведомство предложило перевести в Кронштадт некоторые научные и образовательные учреждения, а также сформировать там центр учебной, научной и боевой подготовки кадров для ВМФ. Кроме того, Минобороны предлагает усовершенствовать транспортную инфраструктуру Кронштадта. В силе остаются предложения создать на его территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», а также проводить в Кронштадте военно-морской салон.