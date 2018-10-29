СМИ: ВТБ подал иск Дерипаске из-за долга в £103 млн За невыплаченные кредиты, которые ВТБ выдал двум российским строительным компаниям

ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с требованием взыскать £103 млн с подконтрольной Олегу Дерипаске компании «Базовый элемент». Об этом в понедельник сообщает The Times.

Банк обвинил «Базовый элемент», которая предоставила гарантию по выданным ВТБ кредитам, в нарушении обязательств. Речь идет о кредитах, которые ВТБ выдал двум российским строительным компаниям – «Трансстрой-СПб» и «Нитар». Ранее банк потребовал от «Базового элемента» погашения задолженности и выплаты процентов, однако средства не были выплачены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний, общая стоимость которых составляет $245 млн. Акции были представлены в качестве залога по делу, связанному с бывшим председателем Внешэкономбанка Виктором Чернухиным.