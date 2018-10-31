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31.10.18 / 19:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Псковом на новогодние праздники

И рождественские

Фото АБН

РЖД запустит дополнительные скоростные поезда «Ласточка» между Петербургом и Псковом на новогодние праздники. Об этом правительство псковской области сообщило в среду.

Из Петербурга в Псков «Ласточка» будет отправляться в 13:00 часов 30 и 31 декабря 2018 года, а также 2, 4 и 7 января 2019 года. Кроме этого, поезд поедет из Петербурга в Псков 8 января в 13:15 часов.

В обратную сторону составы назначены на 12:00 часов 30 и 31 декабря 2018 года, а также 2, 4 и 7 января 2019 года. Также из Пскова в Петербурге поедет «Ласточка» 8 января в 12:15 часов.

Напомним, также дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Псковом запустят в ноябрьские праздники. Рейсы назначены на 3 и 5 ноября. Пассажиры уже могут приобрести билеты.

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