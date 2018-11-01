Беглов подписал законы о доступном жилье и бесплатных лекарствах И запрете на посещение несовершеннолетними кальянных

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал законы о доступном жилье и бесплатных лекарствах. Об этом в четверг сообщили в аппарате губернатора.

Временный глава города подписал закон о расширении перечня лекарств, которые отпускаются бесплатно. Число таких препаратов увеличено до 520.

Также Беглов подписал о внесении изменений в программ «Молодежи – доступное жилье». Согласно документу, участникам программы компенсируют не менее 70% от расчетной стоимости жилья.

Кроме этого, врио губернатора одобрил документ, который расширяет список запрещенных для нахождения несовершеннолетних мест. В частности, это кальянные. Букмекерские конторы и другие места.

Напомним, ранее ЗакС одобрил законопроект о запрете на посещение несовершеннолетним определенных мест. В частности, в список включили кальянные и вейп-кафе. Также документ запрещает несовершеннолетним ходить по крышам, стройкам и кладбищам по ночам без сопровождения взрослых. При нарушении, штраф для родителей составит до 3 тыс. рублей.