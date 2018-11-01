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01.11.18 / 19:38 Новости / Россия и мир / Страхование

ЦБ выявил признаки вывода активов из страховой компании «Опора»

Информацию о подозрительных операциях направили в Генпрокуратуру, Следственный департамент МВД и СК

Фото АБН

В Банке России обнаружили признаки вывода активов из страховой компании «Опора». Об этом в ЦБ сообщили в четверг.

Сообщается, что активы могли выводить с помощью сделок купли-продажи ценных бумаг, продажи имущества, уступок прав требования на доли в уставном капитале «Опоры». По оценке временной администрации ЦБ в «Опоре», размер активов компании недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей. Информацию о подозрительных операциях направили в Генпрокуратуру, Следственный департамент МВД и СК.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в страховой компании «Опора» в начале июля. До этого регулятор отозвал у СК лицензии на осуществление различных видов страховой деятельности.

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