Авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов на регулярный рейс Петербург-Сочи. Об этом организация сообщила в четверг.
Компания предложила клиентам выкупить первые 200 билетов до конца зимнего расписания по минимальному тарифу – 499 рублей. «Победа» начнет летать из Петербурга в Сочи 22 декабря. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам.
Добавим, ранее «Победа» решила запустить самолеты из Петербурга в Тбилиси. При этом, у компании возникли сложности. Грузия сначала отказалась выдавать разрешение на полеты. Накануне власти Грузии согласились выдать разрешение.
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