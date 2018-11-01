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01.11.18 / 19:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Победа» открыла продажи билетов на регулярный рейс Петербург-Сочи

Первый рейс – 22 декабря

Авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов на регулярный рейс Петербург-Сочи. Об этом организация сообщила в четверг.

Компания предложила клиентам выкупить первые 200 билетов до конца зимнего расписания по минимальному тарифу – 499 рублей. «Победа» начнет летать из Петербурга в Сочи 22 декабря. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам.

Добавим, ранее «Победа» решила запустить самолеты из Петербурга в Тбилиси. При этом, у компании возникли сложности. Грузия сначала отказалась выдавать разрешение на полеты. Накануне власти Грузии согласились выдать разрешение.

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