Грузия выдала разрешения на полеты «Победы» в Тбилиси Компания запустит рейсы 2 ноября

Грузия выдала разрешения на полеты авиакомпании «Победы» в Тбилиси. Об этом в организации сообщили в среду.

Авиакомпания заявила, что выполнит все запланированные рейсы в полном объеме. Речь идет о перелетах в Тбилиси из Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. Они начнутся 2 ноября. «Победа» отметила, что время вылета скорректировано.

Напомним, ранее авиакомпания анонсировала полеты из российских городов в Тбилиси. На прошлой недели власти Грузии не выдали разрешения на рейсы. Они аргументировали решение наличием протокола от 10 июня 2016 года. Документ запрещает полеты по схеме треугольника через Тбилиси и Москву.