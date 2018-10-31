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31.10.18 / 18:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Грузия выдала разрешения на полеты «Победы» в Тбилиси

Компания запустит рейсы 2 ноября

Фото: Авиакомпания «Победа»

Грузия выдала разрешения на полеты авиакомпании «Победы» в Тбилиси. Об этом в организации сообщили в среду.

Авиакомпания заявила, что выполнит все запланированные рейсы в полном объеме. Речь идет о перелетах в Тбилиси из Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. Они начнутся 2 ноября. «Победа» отметила, что время вылета скорректировано.

Напомним, ранее авиакомпания анонсировала полеты из российских городов в Тбилиси. На прошлой недели власти Грузии не выдали разрешения на рейсы. Они аргументировали решение наличием протокола от 10 июня 2016 года. Документ запрещает полеты по схеме треугольника через Тбилиси и Москву.

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