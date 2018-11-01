Транспорт Ленобласти начнет принимать «Подорожник» Поэтапно

Транспорт Ленобласти начнет принимать «Подорожник». Об этом в четверг сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Ведомство в конце октября заключило с Управлением Ленобласти по транспорту отраслевое соглашение. Согласно документу, зона действия «Подорожника» будет расширена на областной транспорт. Это произойдет поэтапно по мере технической готовности перевозчиков, отметили в комитете.

Добавим, ранее правительство Ленобласти заявило, что «Подорожник» начнет работать на всех автобусах между областью и Петербургом. Это должно произойти к концу года. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что внедрение будет поэтапным. Сначала «Подорожник» начнут принимать на более популярных маршрутах.