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01.11.18 / 19:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Транспорт Ленобласти начнет принимать «Подорожник»

Поэтапно

Транспорт Ленобласти начнет принимать «Подорожник». Об этом в четверг сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Ведомство в конце октября заключило с Управлением Ленобласти по транспорту отраслевое соглашение. Согласно документу, зона действия «Подорожника» будет расширена на областной транспорт. Это произойдет поэтапно по мере технической готовности перевозчиков, отметили в комитете.

Добавим, ранее правительство Ленобласти заявило, что «Подорожник» начнет работать на всех автобусах между областью и Петербургом. Это должно произойти к концу года. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что внедрение будет поэтапным. Сначала «Подорожник» начнут принимать на более популярных маршрутах.

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