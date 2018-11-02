На Обводном канале в Петербурге появилась искусственная светящаяся луна Весом 1,5 тонны

На Обводном канале напротив Планетария №1 в Петербурге появилась светящаяся луна. Об этом в пятницу сообщает Yota.

Искусственный спутник смонтировали к Фестивалю света, который пройдет в ноябрьские праздники. Луна будет украшать Обводный канал в течение двух недель. Луна весит 1,5 тонны, а ее диаметр составляет 6,2 метра.

Отметим, Петербург стал лидером среди событийных направлений в ноябрьские праздники. Самым ожидаемым событием стал Фестиваль света. Фестиваль будет проходить все праздничные дни. Также в список ожидаемых событий в Петербурге вошел ресторанный фестиваль.