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02.11.18 / 16:15 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На Обводном канале в Петербурге появилась искусственная светящаяся луна

Весом 1,5 тонны

фото: Yota

На Обводном канале напротив Планетария №1 в Петербурге появилась светящаяся луна. Об этом в пятницу сообщает Yota.

Искусственный спутник смонтировали к Фестивалю света, который пройдет в ноябрьские праздники. Луна будет украшать Обводный канал в течение двух недель. Луна весит 1,5 тонны, а ее диаметр составляет 6,2 метра.

Отметим, Петербург стал лидером среди событийных направлений в ноябрьские праздники. Самым ожидаемым событием стал Фестиваль света. Фестиваль будет проходить все праздничные дни. Также в список ожидаемых событий в Петербурге вошел ресторанный фестиваль.

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