В День народного единства в Петербурге не будут разводить мосты

В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом в пятницу сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».
В сообщении отмечается, что отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства. Согласно постановлению правительства, в праздничные нерабочие дни в Петербурге не разводят мосты.
Добавим, в ноябрьские праздники в Петербурге будут курсировать ночные автобусы. Транспорт будет работать три ночи подряд из-за празднования Дня народного единства. Автобусы будут ходить по маршрутам №1М, №2М, №3М, №4М и №5М.
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