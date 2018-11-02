В День народного единства в Петербурге не будут разводить мосты Также в праздники будут ходить ночные автобусы

В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом в пятницу сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

В сообщении отмечается, что отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства. Согласно постановлению правительства, в праздничные нерабочие дни в Петербурге не разводят мосты.

Добавим, в ноябрьские праздники в Петербурге будут курсировать ночные автобусы. Транспорт будет работать три ночи подряд из-за празднования Дня народного единства. Автобусы будут ходить по маршрутам №1М, №2М, №3М, №4М и №5М.