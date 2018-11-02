Средняя максимальная ставка по вкладам в РФ выросла до максимума с января В октябре показатель превысил 7%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, превысила 7% в октябре. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, опубликованные в пятницу.

Как уточнили в ЦБ, в первой декаде октября ставка составляла около 6,8%, во второй — 7,01%, в третьей — 7,03%. Отметим, показатель стал максимальным с января текущего года – в первой декаде января ставка составляла порядка 7,25%.

Добавим, регулятор публикует данные о средней максимальной ставке по вкладам по каждой декаде месяца. Среди банков, информацию которых использует ЦБ, — Сбербанк, «Московский кредитный банк», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», «Бинбанк», «Альфа-Банк», ФК «Открытие», а также «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк».