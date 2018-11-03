Полиция изъяла более 475 бутылок контрафактного алкоголя с одного из стадионов Петербурга Их не смогли вывезти

Полиция изъяла более 475 бутылок контрафактного алкоголя с одного из стадионов Петербурга в Петроградском районе. Об этом ГУ МВД по городу сообщило в субботу.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили алкоголь без соответствующей лицензии в бизнес-клубе на территории одного из стадионов. Ведомство не уточняет, какой именно стадион.

Среди изъятого алкоголя были бутылки водки, вина, виски и коньяка. В полиции заявили, что не смогли перевезти изъятые бутылки и поместили их в пикет полиции на территории стадиона. Помещение закрыли и опечатали. Также возбуждено административное дело по статье об обороте спиртосодержащей и алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Добавим, в октябре в Ленобласти изъяли 300 бутылок алкоголя. Полиция сообщила, что продукция изъята у мужчины во время перевозки. Мужчина руководит торговой точкой, в которой незаконно продают алкоголь, заявили в МВД. На мужчину завели уголовное дело.