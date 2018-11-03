В Колпино при прорыве трубы пострадал человек Он получил термический ожог

В Колпино при прорыве трубы пострадал человек. Об этом в субботу очевидцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Прорыв трубы произошел в ночь на субботу на пересечении улиц Октябрьская и Ижорского батальона. Кипяток залил прилегающую территорию.





По информации 78.ru, на место прибыла аварийная бригада для устранения прорыва. Они огородили опасную территорию, но один из прохожих решил сократить путь и провалился в яму с горячей водой. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелижзе. Врачи диагностировали у него термический ожог первой степени.

Напомним, в сентябре прорвало трубу с кипятком на Измайловском проспекте Петербурга. Вода затопила подвал одного из домой, в котором находилось антикафе. Всех посетителей эвакуировали, но двое молодых людей вернулись внутрь. Они погибли от полученных термических ожогов.