Спасатели сообщили о тумане в Петербурге в воскресенье

Спасатели сообщили о тумане в Петербурге в воскресенье. Соответствующий прогноз сотрудники ГУ МЧС по Петербургу опубликовали в субботу.

Ведомство пообещало дождь ночью, а днем – без осадков. При этом, утром в воскресенье будет слабый туман. Температура воздуха составит днем от +6 до +8 градусов по Цельсию. Скорость ветра около 3-8 м/с.

Отметим, в конце октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозировал похолодания. В частности, гололедицу по ночам и утрам. При этом, он отметил, что в начале ноября Петербург ждет потепление.