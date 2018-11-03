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03.11.18 / 16:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Спасатели сообщили о тумане в Петербурге в воскресенье

Спасатели сообщили о тумане в Петербурге в воскресенье. Соответствующий прогноз сотрудники ГУ МЧС по Петербургу опубликовали в субботу.

Ведомство пообещало дождь ночью, а днем – без осадков. При этом, утром в воскресенье будет слабый туман. Температура воздуха составит днем от +6 до +8 градусов по Цельсию. Скорость ветра около 3-8 м/с.

Отметим, в конце октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозировал похолодания. В частности, гололедицу по ночам и утрам. При этом, он отметил, что в начале ноября Петербург ждет потепление.

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