Медведев призвал наращивать кредитование между Россией и Китаем в нацвалютах На инвестиционные проекты

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал увеличивать объемы кредитования между Китаем и Россией в национальных валютах. Об этом он заявил в понедельник, вступая с официальным визитом в Шанхае.

Медведев сказал, что приветствует развитие кредитования в юанях и рублях для трат, которые идут на инвестпроекты. По его мнению, это укрепит стабильность экономических отношений

Отметим, рамочное соглашение о сотрудничестве уже подписано между Государственным банком развития Кита и российским «Внешэкономбанком». Ранее в России правительство объявило, что берет курс на так называемую «дедолларизацию». Главная его цель – перевести отношения с контрагентами в расчеты с использованием национальных валют. Однако точный список мер «дедолларизации» опубликован не будет.