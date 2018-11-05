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05.11.18 / 13:24 Новости / Политика / Россия и мир / Экономика

Медведев призвал наращивать кредитование между Россией и Китаем в нацвалютах

На инвестиционные проекты

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Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал увеличивать объемы кредитования между Китаем и Россией в национальных валютах. Об этом он заявил в понедельник, вступая с официальным визитом в Шанхае.

Медведев сказал, что приветствует развитие кредитования в юанях и рублях для трат, которые идут на инвестпроекты. По его мнению, это укрепит стабильность экономических отношений

Отметим, рамочное соглашение о сотрудничестве уже подписано между Государственным банком развития Кита и российским «Внешэкономбанком». Ранее в России правительство объявило, что берет курс на так называемую «дедолларизацию». Главная его цель – перевести отношения с контрагентами в расчеты с использованием национальных валют. Однако точный список мер «дедолларизации» опубликован не будет.

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