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05.11.18 / 15:04 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге после обысков задержали двух подозреваемых в хранении наркотиков музыкантов

Одному 35 лет, другому 47 лет

В Петербурге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ задержали двух музыкантов, подозреваемых в хранении наркотиков. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оба задержанных – солисты музыкальных групп. Одному 35 лет, другому – 47 лет.

Обыски проходили 2 и 4 ноября. У одного из задержанных нашли 8 г марихуаны, у второго — 18 кустов конопли, а также 800 г высушенного растения. По данным ТАСС, ожин из задержанных – солист фолк-группы «Ля-Миноръ».

Напомним, в мае этого года эксперты проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг самых проблемных регионов РФ с точки зрения употребления наркотиков. Самым проблемным регионом стал Приморский край. За ним следуют Сахалинская область и Еврейская автономная область. Положительная динамика в сокращении потребления наркотиков наблюдалась в Архангельской области, Чукотском автономном округе и в Вологодской области.

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