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06.11.18 / 13:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

СМИ: Совершаева покидает пост заместителя полпреда СЗФО

И уходит в Смольный

Коллаж АБН

Заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, а ныне временно исполняющая обязанности полпреда в СЗФО Любовь Совершаева уходит в отставку. Об этом во вторник пишет «Фонтанка».

По данным издания, увольнение чиновницы согласовано с главой администрации президента Антоном Вайно на прошлой неделе. Источники «Фонтанки» связывают уход Совершаевой из полпредства с назначением Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Совершаева якобы тоже получит должность в Смольном.

Напомним, Любовь Совершаева работала в полпредстве с 2000 по 2006 год на должности заместителя. В 2007 году она стала председателем совета директоров «Пятого канала». СМИ называет Совершаеву «фактическим представителем интересов банка «Россия» в медиабизнесе». В полпредство она вернулась в 2013 году.

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