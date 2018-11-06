СМИ: Совершаева покидает пост заместителя полпреда СЗФО И уходит в Смольный

Заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, а ныне временно исполняющая обязанности полпреда в СЗФО Любовь Совершаева уходит в отставку. Об этом во вторник пишет «Фонтанка».

По данным издания, увольнение чиновницы согласовано с главой администрации президента Антоном Вайно на прошлой неделе. Источники «Фонтанки» связывают уход Совершаевой из полпредства с назначением Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Совершаева якобы тоже получит должность в Смольном.

Напомним, Любовь Совершаева работала в полпредстве с 2000 по 2006 год на должности заместителя. В 2007 году она стала председателем совета директоров «Пятого канала». СМИ называет Совершаеву «фактическим представителем интересов банка «Россия» в медиабизнесе». В полпредство она вернулась в 2013 году.