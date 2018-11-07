В метро Петербурга рассказали о юбилейных жетонах Их делают на петербургском Монетном дворе

Петербургский метрополитен рассказал, когда появились юбилейные жетоны. Пост об этом появился в блоге метро в среду.

Первые юбилейные жетоны метрополитен выпустил в 2005 году к своему 50-летию. Набор состоял из восьми жетонов, посвященных самым первым станциям метро – «Автово», «Кировскому заводу», «Нарвской», «Балтийской», «Технологическому институту», «Пушкинской», «Владимирской», «Площади Восстания». Общий тираж составил 80 тыс. экземпляров.

В дальнейшем юбилейные серии жетонов начали выходить ежегодно. Их посвящают открытию новых станций и важным датам. В этом году коллекционные жетоны выпущены с новыми станциями «Беговая» и «Новокрестовская». Все жетоны чеканятся на Санкт-Петербургском монетном дворе и продаются в кассах метро.

Напомним, накануне в петербургском метро рассказали, почему так часто ремонтируют эскалаторы. Ремонты назвали «упреждающими мерами» и пояснили, что все работы стараются проводить заранее, чтобы избежать поломок. Осмотры эскалаторов проводят ежедневно, более сложные осмотры – раз в месяц, квартал и полгода.