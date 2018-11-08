Brent торгуется у отметки $71 за баррель Падение в 1,5%

Нефть эталонной марки Brent торгуется у отметки $71 за баррель впервые с августа 2018 года. Об этом в четверг свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Brent опускалась ниже отметки $71 за баррель, однако позже начала отыгрывать свои позиции. Днем стоимость барреля поднималась до $73 за баррель. В настоящий момент снижение на торгах составляет 1,5%.

WTI также торгуется на минусах у отметки $61 за баррель. Снижение составляет 1%.

Аналитики Forex Club отмечают, что вечернее сползание рынка нефти поддержало продажи российских акций. Подросли префы «Татнефти» (+2%), акции «Русгидро» (+1,1%), «Газпром нефти» (+1%). Аналитики Market Watch полагают, что рынок обеспокоен ростом добычи нефти со стороны России, США и Саудовской Аравии.