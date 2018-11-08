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08.11.18 / 20:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербург получит 13,5 млрд рублей дотаций от федерального центра

В 2018-2019 годах

Фото АБН

Петербург получит 13,5 млрд рублей дотаций от федерального центра, а также получит компенсацию выпадающих доходов. Об этом в четверг сообщили в Смольном по итогам поездки в столицу временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Беглов встретился с депутатами Госдумы и главами министерств, чтобы обсудить перспективы развития Северной столицы. В результате Смольный достиг договоренности о компенсации выпадающих доходов бюджета Петербурга в связи с освобождением с 1 января 2019 года движимого имущества от налога на имущество организаций.

Кроме того, в 2018 году Петербург получит федеральные дотации в размере 8,9 млрд рублей. А в 2019 году городской бюджет дополнительно получит 4,3 млрд рублей из-за увеличения норматива распределения акцизов на алкогольную продукцию. Решение о передаче на федеральный уровень полномочий по обеспечению граждан лекарственными препаратами для лечения ряда редких (орфанных) заболеваний позволит бюджету города в 2019 году также высвободить еще 300 млн рублей.

Представители администрации Петербурга обсудили вопрос о сохранении для Петербурга льготы по налогу на прибыль организаций. В Налоговый кодекс должны будут внести изменения, выгодные для города.

Ранее аппарат Беглова отчитался об очередной встреча с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Они договорились продолжать благоустраивать Петербург в рамках совместной программы. Беглов также поручил профильным службам привести в порядок улицы, на которых проходит благоустройство «Газпрома».

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