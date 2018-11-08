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08.11.18 / 20:22 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Беглов поручил подготовить программу благоустройства Петербурга с учетом планов «Газпрома»

«"Газпром" делает городу подарки, а мы не можем раскрыть эти подарки в полной мере», – сказал он

газпром петербургВременно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил профильным комитетам подготовить общую программу благоустройства города в соответствии с планами «Газпрома». Об этом он заявил в четверг во время осмотра улиц города.

Напомним, между Петербургом и «Газпромом» действует оглашение о сотрудничестве. Беглов поручил привести в порядок фасады зданий, лестницы, парадные. ««Газпром» делает городу подарки, а мы не можем раскрыть эти подарки в полной мере», — сказал в ходе осмотра Александр Беглов.

Также власти города поддержали инициативу «Газпрома» создать единые технические условия для дорожных знаков и опор в центре города. Беглов также дал поручение профильным органам власти разработать общую программу городской подсветки.

Нынешнее соглашение между Петербургом и «Газпромом» было подписано в январе. Соглашение впервые подписали на два года, а не на один год. Со своей стороны администрация Петербурга способствует планам «Газпрома» по газификации города. Отметим, в прошлом году самым большим проектом госкорпорации по благоустройству города стало оформление участка Большой Морской улицы, на которую «Газпром» выделил порядка 30 млн рублей.

Ранее в октябре Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уже обсуждали вопросы сотрудничества города и компании. Они поговорили о теплоснабжении и реконструкции сетевого комплекса АО «Теплосеть». В ближайшие три года планируется направить на это 9 млрд рублей.

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