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08.11.18 / 21:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

«Транснефть» установит в Петербурге памятную доску первой женщине-водолазу

Беглов встретился с руководством компании

порт козьминоКомпания «Транснефть» установит в Петербурга памятную доску первой женщине-водолазу Нине Соколовой, которая участвовала в строительстве бензопровода через Ладогу для снабжения города топливом. Об этом в четверг рассказали в Смольном по итогам встречи временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова с топ-менеджерами компании.

Беглов подчеркнул, что «Транснефть» оказывает большую помощь в развитии города, а также занимается благотворительными проектами. Доска Нине Соколовой станет инициативой к юбилею снятия с Петербурга фашистской блокады.

Также в четверг Беглов встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Они обсудили вопросы благоустройства Петербурга. Беглов поручил профильным комитетам привести в порядок те улицы, на которых «Газпром» проводит свое благоустройство.

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