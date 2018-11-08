«Транснефть» установит в Петербурге памятную доску первой женщине-водолазу Беглов встретился с руководством компании

Компания «Транснефть» установит в Петербурга памятную доску первой женщине-водолазу Нине Соколовой, которая участвовала в строительстве бензопровода через Ладогу для снабжения города топливом. Об этом в четверг рассказали в Смольном по итогам встречи временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова с топ-менеджерами компании.

Беглов подчеркнул, что «Транснефть» оказывает большую помощь в развитии города, а также занимается благотворительными проектами. Доска Нине Соколовой станет инициативой к юбилею снятия с Петербурга фашистской блокады.

Также в четверг Беглов встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Они обсудили вопросы благоустройства Петербурга. Беглов поручил профильным комитетам привести в порядок те улицы, на которых «Газпром» проводит свое благоустройство.