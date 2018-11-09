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09.11.18 / 12:24 Новости / Россия и мир

В Сети появились данные о характеристиках «Яндекс.Телефона»

В «Яндексе» «слухи» комментировать отказались

В Twitter опубликованы данные о характеристиках будущего «Яндекс.Телефона». Скриншот опубликовал аналитик Mobie Research Group, главный редактор издания Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.

Согласно опубликованному фото, телефон будет обладать 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Диагональ – 5,65 дюйма. Срок службы оценен в два года. Информации о стоимости телефона на фото нет, однако комментаторы называют сумму в 25 тыс. рублей.

В «Яндексе» отказались комментировать публикацию Муртазина. «Мы не комментируем слухи», — сказал АБН пресс-секретарь компании Илья Грабовский.

Напомним, в июле стало известно, что «Яндекс» получил разрешение на выпуск «Яндекс.Телефона». Тогда об этом стало известно из карточки в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними. Заявку подавала компания Yandex Services AG, зарегистрированная в Швейцарии. От ее же имени в июне 2018 года была опубликована нотификация на «Яндекс.Станцию». Официально «Яндекс» не стал ничего комментировать.

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