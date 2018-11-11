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11.11.18 / 16:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

С фигуры корабля на Среднеохтинском проспекте в Петербурге исчезли мачты и паруса

Скульптура украшала фонтан

Фото из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Фигура корабля, украшавшая фонтан на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга, осталась без мачты и парусов. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам горожан, металлические фрагменты скульптуры пропали в конце октября. Какие-либо еще подробности неизвестны.

Добавим, фонтан с фигурой корабля находится на углу Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы. Как уточняет «Фонтанка», его установили два года назад на месте демонтированного торгового центра. Сначала администрация Красногвардейского района признала установку объекта незаконной, однако затем его все же согласовали. Фонтан должны были запустить в этом году.

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