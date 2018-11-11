Под «мостом глупости» в Петербурге застряла 159-я газель Проигнорировав все предупреждения

Под так называемым «мостом глупости» на Софийской улице в Петербурге застряла 159-я газель. Об этом накануне сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП».

Автомобиль проигнорировал плакат с призывом проверить габариты газели и застрял под мостом. Газель задела мост крышей.

Добавим, путепровод на Софийской улице горожане прозвали «мостом глупости» за неоднократные инциденты с застрявшими под ним грузовиками. Летом дорожники установили возле моста «лежачий полицейский», ограничители высоты для автомобилей, нанесли дополнительную разметку на опору моста. Однако спустя месяц газели и фуры сломали ограничители.