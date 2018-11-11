Все новости

11.11.18 / 12:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Под «мостом глупости» в Петербурге застряла 159-я газель

Проигнорировав все предупреждения

Twitter @foolsbridge

Под так называемым «мостом глупости» на Софийской улице в Петербурге застряла 159-я газель. Об этом накануне сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП».

Автомобиль проигнорировал плакат с призывом проверить габариты газели и застрял под мостом. Газель задела мост крышей.

Добавим, путепровод на Софийской улице горожане прозвали «мостом глупости» за неоднократные инциденты с застрявшими под ним грузовиками. Летом дорожники установили возле моста «лежачий полицейский», ограничители высоты для автомобилей, нанесли дополнительную разметку на опору моста. Однако спустя месяц газели и фуры сломали ограничители.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Алмест 23.11.2018 at 17:19 - Reply

    А ведь всего-то нужно сделать занижение дороги в этом месте, чтобы больше никто не пострадал.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.