Продажи нового флагманского седана KIA К900 в России стартуют в начале 2019 года Авто заменит модель Quoris

Старт продаж флагманского седана KIA К900 второго поколения на российском рынке намечен на первую половину 2019 года. Об этом сообщили в KIA Motors Rus, передает «Автостат» в воскресенье.

Как уточняет агентство, новинка заменит модель Quoris. Известно, что KIA К900 будет доступен в России с одним из двух атмосферных бензиновых двигателей: 3.3 V6 (248 л.с.) и 5.0 V8 (413 л.с.), работающих в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Более детальная информация о комплектациях и ценах появится ближе к дате начала продаж. Добавим, по данным «Автостата», за январь-сентябрь этого года в России было продано 211 премиальных седанов KIA Quoris. Год к году показатель взлетел на 67,5%.