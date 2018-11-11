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11.11.18 / 17:02 Новости / Россия и мир

Продажи нового флагманского седана KIA К900 в России стартуют в начале 2019 года

Авто заменит модель Quoris

Kia MotorsСтарт продаж флагманского седана KIA К900 второго поколения на российском рынке намечен на первую половину 2019 года. Об этом сообщили в KIA Motors Rus, передает «Автостат» в воскресенье.

Как уточняет агентство, новинка заменит модель Quoris. Известно, что KIA К900 будет доступен в России с одним из двух атмосферных бензиновых двигателей: 3.3 V6 (248 л.с.) и 5.0 V8 (413 л.с.), работающих в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Более детальная информация о комплектациях и ценах появится ближе к дате начала продаж. Добавим, по данным «Автостата», за январь-сентябрь этого года в России было продано 211 премиальных седанов KIA Quoris. Год к году показатель взлетел на 67,5%.

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