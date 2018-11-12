СМИ: ЦБ проверяет банки на готовность собирать биометрию Потому что не укладываются в сроки

Центробанк проверяет банки, чтобы понять, готовы ли они собирать биометрические данные россиян. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

ЦБ присылает в банки письма с требованием доложить «о состоянии дел». Также ЦБ проводил совещание с руководителями первой двадцатки российских банков, на котором они докладывали о внедрении сбора биометрии, узнал «Ъ».

Согласно «Карте точек банковского обслуживания», в настоящий момент биометрию можно сдать только в 355 отделениях. Требования ЦБ к концу года предполагают цифры, как минимум в десять раз больше.

При этом ЦБ предпринимает меры по созданию штрафов для «опаздывающих» банков. Банки, в свою очередь, просят регулятор о смягчениях требований: либо сделать идентификацию добровольной, либо отменить ее для малых банков.

Напомним, сбор биометрических данных в банках официально стартовал в июле 2018 года. К тому моменту, по официальным данным, биометрию якобы собирали в 400 отделениях в 140 городах. Согласно плану, к концу года каждый банк должен обеспечить сбор биометрии в каждом пятом своем отделении.