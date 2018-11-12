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12.11.18 / 18:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Отток капитала из России вырос в три раза за январь-октябрь

Показатель составил $42,2 млрд

За первые десять месяцев 2018 года чистый отток капитала из России составил порядка $42,2 млрд, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом в понедельник сообщили в Центробанке РФ.

Регулятор уточнил, что на показатель в равной степени повлияли операции банков по погашению внешних обязательств и сделки прочих секторов по покупке финансовых активов за рубежом. Отметим, за январь-октябрь 2017 года отток капитала из РФ составлял $14 млрд.

Добавим, в текущем году ЦБ ожидает оттока капитала в размере около $66 млрд. Это расчеты при цене нефти в $72 за баррель. В свою очередь Минэкономразвития РФ в сентябре прогнозировало отток капитала на уровне $41 млрд в 2018 году.

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