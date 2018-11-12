«Совкомбанк» объявил о завершении слияния с «Росевробанком» Весь бизнес будет работать на лицензии «Совкомбанка»

«Совкомбанк» объявил о завершении объединения с «Росевробанком». Это произошло в понедельник.

В кредитной организации рассказали, что объединенный бизнес будет работать на лицензии «Совкомбанка». Подчеркивается, что для клиентов «Росевробанка» объединение означает только смену наименования и платежных реквизитов кредитной организации.

Президентом банка станет Илья Бродский, ранее занимавший должность предправления «Росевробанка». В компании он будет отвечать за работу с юридическими лицами. При этом Дмитрий Гусев, занимающий должность предправления «Совкомбанка», продолжит выполнять функции единоличного исполнительного органа. Добавим, Гусев занимает кресло председателя с 2011 года.

Напомним, «Совкомбанк» приобрел первый пакет акций «Росевробанка» в 2015 году. После этого банк наращивал свою долю в капитале. Весной 2018 года стороны объявили о слиянии. По прогнозу «Совкомбанка», капитал объединенного банка превысит 100 млрд рублей, а активы составят порядка 1 трлн рублей.