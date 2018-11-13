Петербург может принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году Кандидатуру РФ только выдвинули

Петербург готов принять соревнования чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом во вторник сообщили в Смольном по итогам заседания межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

В Смольном отметили, что город на Неве обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения мероприятий самого высокого уровня, а также напомнили, что Петербург становился городом-хозяином уже нескольких мировых первенств, в том числе по футболу. В настоящий момент в Петербурге действуют три современных спортивных объекта, отвечающих требованиям проведения международных соревнований по волейболу. Это Ледовый дворец (вместимостью 12300 зрителей), СК «Юбилейный» (вместимостью 6400 человек) и КСК «Сибур-Арена» (вместимостью 7100 человек).

Кроме того, основной площадкой для проведения тренировок и соревнований петербургских волейболистов является Академия Платонова, где созданы все необходимые условия, включая обеспечение полного цикла тренировок, сборов, официальных матчей и реабилитационных процедур. Но эта площадка не может быть заявлена как основная из-за небольшой вместимости трибун.

Отметим, Международная федерация волейбола рассмотрит заявки стран-претендентов до конца ноября. Россия только отправила свои заявки. В случае, если чемпионат будет принимать Россия, соревнования устроят в пяти-семи городах в период с 21 августа по 11 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что Петербург примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Для проведения чемпионата хотят построить новую арену.