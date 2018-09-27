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27.09.18 / 16:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Петербург примет ЧМ-2023 по хоккею — СМИ

Официально об этом объявят в мае 2019 года

Петербург примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом стало известно в четверг.

Как передает спортивное издание «Чемпионат», решение принято на конгрессе Международной федерации хоккея, которое проходило на Мальте. Официально об этом объявят в мае 2019 года во время ЧМ по хоккею в Словакии. Предполагается, что чемпионат пройдет в СКК «Петербургский», который взялся реконструировать хоккейный клуб СКА.

Напомним, в 2018 году еще один российский город примет хоккейный чемпионат – в Новосибирске состоится молодежный чемпионат мире. В 2016 году Петербург и Москва принимали матчи ЧМ по хоккею. Тогда в Северной столице игры проходили на арене СК «Юбилейный». В этом году чемпионат проходил в Дании, в Копенгагене и Хернинге.

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